建中機器人競賽獲獎 校友鼓勵學生走自己的路

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（中央社記者林宏翰洛杉磯25日專電）建中機器人校隊在美國區域賽拿下影響力獎，一位任職機器人公司的校友表示，比賽經驗能激發學生創意與熱情。他鼓勵學子，人生道路不應侷限進台積電或當醫生，應勇於嘗試，走出自己的路。

現年41歲的Tony任職於聖地牙哥的機器人公司Brain Corp。這家公司有4萬多台使用人工智慧（AI）的機器人遍布全美大型倉儲、超市，負責清點貨品與打掃等功能。

他23日在加州大學聖地牙哥分校（UCSD）體育館內，觀看建中學弟比賽，向中央社記者分享他身為建中校友、機器人公司軟體工程經理，對這場機器人競賽的觀察。

他表示，美國機器人競賽重視團隊合作，高中生以應用導向的專案計畫為目標，共同解決問題；而台灣的教育仍然重視學科分數，以考試決定學生的優劣，這是台美教育很大的差異。

在美國的機器人競賽，學生組隊就像是開一家小型公司，必須集思廣益，整合所有的資源，有人負責設計、有人負責募款、有人要動作做，最後達成比賽交付的任務，與其他隊伍競爭。

Tony觀察，台灣高中生也有很多社團活動，但僅以成果發表會為目標，較少像美國的機器人競賽，能夠結合實作、競賽與企業資源的跨領域合作。

他舉例，在機器人競賽的會場內，布條上高掛著高通、雷神、波音等美國科技大廠的標誌，他們是這項賽事的重要贊助商，早早瞄準這些在高中階段就對工程、數理有興趣的學生。

這些企業不只贊助比賽，更派出員工擔任志工或導師，為學生提供技術上的指導，同時開放公司讓學生參觀，讓學生有機會親身瞭解業界的運作模式，「從高中就開始布局，培養未來可能加入團隊的人才」。

Tony表示，建中學生能來美國比賽，可以看到美國高中生的創意與熱情，「建中生在台灣，可說是打遍天下無敵手，但來到這裡才知道，人家可能不是最厲害的高中，但他們在一個領域深耕很久，有很豐富的資源和傳統，在機器人的設計上發揮很多令人驚艷的創意」。

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Tony在20多年前建中畢業之後，就讀清大動力機械系，之後到半導體公司聯電實習，之後赴美留學，投入機器人產業多年，從公司只有30幾人做到現在有300多人規模。

他表示，來美國參加機器人競賽的經驗，可以讓建中學生打開眼界，認識到人生不是只有進台積電或去當醫生，更重要的是勇於嘗試，走出屬於自己的路。（編輯：張芷瑄）1140326