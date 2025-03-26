公路局隔熱紙會議通知又遲發 民團強烈抗議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北26日電）去年公路局討論外送員指引會議時，開會通知遲發引發爭議，不料公路局原訂昨天找民團討論隔熱紙透光率，開會通知21日才發，民團不滿強烈抗議，最後公路局將會議延至31日。

交通部去年預告訂定外送合理運價準則，原本要找消基會等單位開會，卻被質疑倉促後臨時取消，引發爭議。

沒想到交通部公路局近期又發生類似事件，公路局監理組原訂25日下午要找台灣安全駕駛監督聯盟、行人零死亡推動聯盟、下一代人本交通促進會等路權團體，討論推動汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引，但開會通知在20日發出，導致不少民間團體收到開會通知時，已是24日。

路權團體認為，公路局根本是技術性阻礙民間團體參與會議，路權團體聯合發出聲明表示，公路局週末前發文，歷經週末兩日，3月24日各團體才收到於3月25日開會的實體郵件通知單。

路權團體不滿表示，公民團體成員絕大多為普通上班民眾，需要事先請假，願意出席政府相關會議，但絕非如此臨時被政府玩弄，交通部及所屬部門已經多次用這種技術性手段阻礙民間團體參與，因此表達嚴重抗議。

據了解，交通部高層獲知這件事後，就立刻下令公路局要延期會議，預計相關會議延期到31日下午再召開。

對此，公路局指出，3月11日已邀請包括公民團體及NGO等6大相關利害團體召開會議，但為使不同團體對於該議題有更廣泛意見交流，公路局另針對不同團體個別舉行聚焦會議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

公路局表示，在公民團體及NGO部分，公路局原擇定3月25日下午邀請相關團體舉行座談，並在3月20日發文，但因有團體向公路局反映，因紙本寄送開會通知，致使收到開會通知單時距開會時間過短、未及準備等。

公路局說，接獲反映，隨即決定延期，並將洽詢相關團體可以開會最大公約數，擇期舉行，未來在邀請民間團體開會，會多加考量不同單位資訊環境差異性，輔以其他方式複式通知民間團體，讓民間團體預留時間與會充分表達意見。（編輯：李亨山）1140326