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全台晴到多雲暖熱如夏高溫30到34度 東南部恐有焚風

2025/3/27 07:47（3/27 07:53 更新）
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圖為民眾到台北市中正區戶外活動。（中央社檔案照片）
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（中央社台北27日電）氣象署表示，今天各地大多仍晴到多雲，恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星短暫陣雨；西南風偏強，白天溫暖偏熱，各地高溫約攝氏30到34度，南部近山區、花東縱谷及東南部溫度會更高，東南部有焚風發生機率。

中央氣象署指出，夜晚、清晨稍涼，各地低溫約20至22度，日夜溫差大；離島部分，澎湖全天23至27度，金門18至26度，馬祖19至24度。

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金門、馬祖、台中以北，以及夜晚、清晨彰化至高雄有局部低雲或霧影響能見度，行車用路注意安全，往返離島也留意航班資訊。西南風偏強，今天桃園至彰化、馬祖及綠島有平均風6級或陣風8級以上發生機率，上述地區活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天高壓迴流，環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1140327

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