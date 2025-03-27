蛇咬高峰季節將至 疾管署提醒「5要5不」原則

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（中央社記者曾以寧台北27日電）每年4到8月都是蛇咬高峰季節，疾管署今天提醒，每年約有近千名民眾毒蛇咬，國內備有約半年庫存的毒蛇血清，遭蛇吻可先查詢抗蛇毒血清儲備點，遵守「5要5不」原則盡快就醫。

近期天氣溫暖潮濕，蛇類活動力增加，適逢清明連續假期即將到來，民眾可能外出掃墓、賞花、登山、郊遊。衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天接受媒體採訪表示，國內統計，平均每年約900到千名民眾遭毒蛇咬傷，其中又以4到8月是毒蛇咬傷高峰季節。

疾管署提醒，預防毒蛇咬傷，應做好自我保護措施，如穿著長袖衣物及長靴，進入樹叢及草堆，要打草驚蛇，勿翻動中空林木或石塊，並避免在夜間、日出及雨過天晴等時段於蛇類出沒的地方逗留。

國內較常見的毒蛇，疾管署表示，分別為出血性毒的龜殼花、赤尾鮐（俗稱赤尾青竹絲）與百步蛇；神經性毒的飯匙倩（俗稱眼鏡蛇）與雨傘節，以及兼具出血和神經毒的鎖鏈蛇。

被毒蛇咬傷的治療方式為注射抗蛇毒血清，疾管署為全國目前唯一生產供應抗蛇毒血清機構。曾淑慧表示，為避免國人因毒蛇咬傷而危及性命，疾管署於全國190多家醫療院所備有抗蛇毒血清供民眾救急，庫存約足以供應半年用量。

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由於抗蛇毒血清為醫師處方用藥，疾管署提醒，民眾如有使用需求可先透過「抗蛇毒血清儲備點查詢」（https://gov.tw/yPR），查詢鄰近醫療院所抗蛇毒血清的儲備情形。

疾管署提醒，民眾如不慎被毒蛇咬傷請保持鎮定，牢記「5要5不」原則。5要為，要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵、要脫飾品，避免肢體腫脹、要包傷口上緣，減緩毒液擴散、要保持冷靜並儘速就醫；5不則是不割開傷口，避免感染、不用嘴吸出毒液，避免感染、不冰敷，避免組織壞死、不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用、不延誤就醫，耽誤治療時機。（編輯：李亨山）1140327