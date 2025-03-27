光田醫院向上院區啟用 賴總統：守護海線並服務彰投

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（中央社記者吳哲豪台中27日電）光田綜合醫院向上院區今天啟用，總統賴清德參加啟用典禮致詞時說，光田醫院是海線鄉親守護神，新院區使用智慧設備、規劃設計融入藝術文化，未來還可服務彰化南投民眾。

光田醫院向上院區今天舉行啟用典禮，出席的有賴總統、光田醫院董事長王乃弘及台中市長盧秀燕等人；賴總統致詞時說，他與董事長見面都在獨居老人家中，陪長輩們過年，今年獲邀見證光田醫院百年來盛事，他看到醫院規模非常欽佩，身為醫界一分子，感受特別深刻。

賴總統指出，光田醫院是海線鄉親守護神，當疫情來臨時，更站在第一線，而新的向上院區是5星級院區，第一個5星指的是愛心，仁心仁術；第二星是智慧，像是藥師使用的智慧藥櫃，醫檢師有全自動化醫檢系統，醫院自行開發各式智慧設備，還獲得國家醫療品質獎；第三個5星級是規劃設計融入藝術與文化，讓醫院同仁與就醫民眾都能感受舒適與真誠。

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賴總統說，他在電梯裡面遇到台中市長盧秀燕，也跟盧市長說她很幸運，有光田醫院幫忙守護照顧市民健康，市長一定可以得到市民支持，他要感謝醫院設新院區，除原有台中海線民眾外，彰化南投民眾也能享受服務。

根據光田綜合醫院網站資料，光田醫院向上院區為總床數近900床的教學級綜合醫院，院區有2棟地上13樓、地下5層樓的智慧醫療大樓，也因為向上院區靠近國道3號，啟用後可服務南投及彰化民眾。（編輯：陳仁華）1140327