肌肉拉傷及舊傷復發患者增 中醫師：注意保暖

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（中央社記者鄭維真彰化27日電）衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮表示，今年低溫天數長，肌肉拉傷、舊傷復發患者增加，提醒民眾如遇寒冷或溫差大，須注意保暖，小心受傷。

黃鋒榮今天透過新聞稿指出，天氣寒冷，肌肉易緊繃、關節僵硬，即使只是轉身也可能扭傷；日前1名53歲男子僅穿拖鞋遛狗，回家發現右足踝疼痛，就診時醫師告知他天冷盡量穿鞋襪，保暖足踝。

32歲陳姓女子起床突然腰痛劇烈，到急診打止痛針和肌肉鬆弛劑才稍減疼痛，後來到中醫治療，醫師得知她白天工作壓力大，下班後要做家務及照顧小孩，雖未有明顯拉扭傷，但天氣一冷，肌肉僵硬，血液循環變差，造成舊傷處韌帶復發。

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黃鋒榮指出，今年低溫天數長，腰背、腳踝疼痛病患變多，尤其是身體疲累者及中老年人更明顯，建議天冷導致的拉扭傷可先冰敷再熱敷，不要過度拉扯，若未改善仍要就醫。

黃鋒榮提醒，乍暖還寒，肌肉收縮及忽略保暖容易引發拉扭傷或舊傷復發，一大早出門的人要注意身體及足踝保暖，有舊傷或老年人可使用束腰、束踝等護具保護，搬東西等彎腰扭身動作要慢一點，並建立運動習慣，讓肌肉強壯。（編輯：李淑華）1140327