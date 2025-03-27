台灣祭非法民宿房價飆近9倍 屏東縣府啟動稽查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣27日電）台灣祭清明連假登場，有非法民宿房價飆漲，同房型價格哄抬至近9倍，屏東縣政府已勒令停業並全面啟動稽查。恆春半島觀光產業聯盟說，在地業者擔憂遭非法經營者牽連污名化。

屏東獨立音樂品牌台灣祭4月3至5日登場，日前有民眾在臉書（Facebook）社團反映，期間有民宿哄抬價格，1間獨立套房價格平日1晚新台幣895元，活動期間同套房加1床，價格升至7980元。

恆春半島觀光產業聯盟理事長鄭宜芳今天接受中央社記者電訪表示，觀光低迷已久，好不容易連假期間開紅盤，卻有非法業者哄抬房價。業者之間都很擔心，不肖人士趁火打劫行為會再度讓墾丁污名化，因此大家都很團結，有共識要當「糾察隊」，把不肖業者趕出墾丁。

透過 Google News 追蹤中央社

鄭宜芳說，近來公私部門都很努力在扭轉墾丁形象，檢討過去價格不透明、陽傘爭議等問題。有年輕在地業者主動參與視覺設計重整，4月就可看到統一的全新陽傘，墾丁大街也已改善人行空間，縣府春夏秋冬都有安排精采活動，如南國生活節、恆春建城150週年相關活動，並觀光轉型發展星空遊程等，希望接下來恆春發展更好。

屏東縣政府交通旅遊處表示，非法民宿業者在台灣祭期間，將同房型房價哄抬近9倍，將依發展觀光條例第55條開罰18萬元並勒令停業，同時也全面啟動稽查，確保住宿市場公平透明。目前除了此個案，並無查到其他民宿有哄抬房價情形。（編輯：李淑華）1140327

屏東縣政府2024年提出改善墾丁大街行人空間計畫，今年完成綠色標線型人行道劃設。中央社記者黃郁菁攝 114年3月27日

屏東墾丁陽傘過去引發破壞景觀爭議，在地年輕業者主動參與視覺設計重整，4月就可看到陽傘採統一米白色全新面貌。（民眾提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年3月27日