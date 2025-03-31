鐘點移工試辦方案挨批收費高 擬清明連假後上路

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（中央社記者吳欣紜台北31日電）勞動部推動鐘點看護移工試辦計畫，計劃原定3月底正式上路，但由於遭外界質疑收費標準高，勞動部今天表示，目前正做最後前置盤點作業，規劃清明連假後上路。

滿足照顧需求人力，勞動部推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，也就是鐘點移工計畫，讓民眾能自費向公益社團法人申請照顧人力，後來有6家業者通過評選並聘僱移工及培訓。

根據資料，6家合格單位為永信基金（台中）、萬人社福協會（台南、高雄、屏東）、南投新媳婦協會（南投、彰化、台中）、紅心字會（台北、新北）、花蓮家庭照顧者協會（宜蘭、花蓮、台東）、台中市童庭社福基金會（台中）。

勞動部日前對外表示，6家試辦單位的收費標準，因服務提供區域不同會有物價水平落差，以單次4小時服務約在新台幣1000元至1250元之間，單次8小時服務約在1200元至2500元之間，全日24小時含10小時休息時間則在2600元至3500元之間。

不過，此收費標準遭外界批評收費高昂，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會認為，收費標準比非法看護、台籍居服員還昂貴，讓有「緊急、短期、臨時」照護需求的重症失能家庭，自費花高價來聘僱「外籍看護」非常不合理。

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對於外界建議，勞動部表示，因為這是一個嶄新概念的計畫，目前在做最後的前置和盤整作業，目前規劃預計在清明連假後上路。

根據目前資料，6家參與多元陪伴的試辦單位共聘僱25名本國勞工、10名移工，未來正式上路後，勞動部也將建立專屬網站，提供民眾登記資料並進行媒合，確保服務不漏接。（編輯：管中維）1140331