大林慈濟醫院成立心血管加護病房 提供專業照護

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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）大林慈濟醫院心血管加護病房今天成立，整合16名心臟專科醫師、體外循環小組、護理團隊、專責藥師、復健師、呼吸治療師及社工人員等，提供專業照護，提升病患存活率。

為提供雲嘉地區心血管重症患者即時、專業醫療照護，大林慈濟醫院整合院內相關資源，成立心血管加護病房，設7張病床，配備先進生命徵象監視系統及電子化醫療資訊系統，確保即時監測患者狀況。

大林慈濟醫院心臟血管外科主任張兼華說，新病房提供施行冠狀動脈繞道手術、心臟瓣膜修補及主動脈剝離修補術等病人專業監護，更具心臟移植及心室輔助器病患術後照護能力。

大林慈濟醫院心血管加護病房主任許永亨表示，心臟變化往往在瞬息間，須仰賴更專職護理人員及精密儀器支援。專責加護病房可提供血液淨化技術與心肺輔助維生系統（ECMO），大幅提升重症患者救治成效。

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此外，心血管專業醫療團隊24小時待命，能即時應對急性心肌梗塞、嚴重心律不整與急性心因性休克等高風險疾病，降低併發症風險，提升治療成功率與存活率。

大林慈濟醫院院長賴寧生說，心血管疾病治療須高度整合的醫療團隊與精密設備，期望透過專業病房，提供雲嘉地區心血管重症患者最即時、優質醫療照護。（編輯：李明宗）1140401