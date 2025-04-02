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清明連假遊故宮南院 12歲以下兒童同行全家免費

2025/4/2 15:46（4/2 15:56 更新）
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故宮南院兒童節活動「故宮尋寶趣」2日舉辦開幕儀式，並推出「親子家庭免費遊南院」專案，4天連假只要有12歲（含）以下兒童同行，全家都免費參觀。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月2日
故宮南院兒童節活動「故宮尋寶趣」2日舉辦開幕儀式，並推出「親子家庭免費遊南院」專案，4天連假只要有12歲（含）以下兒童同行，全家都免費參觀。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月2日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）歡慶兒童節，故宮南院推出「親子家庭免費遊南院」專案，清明連假只要有12歲（含）以下兒童同行全家免費，小朋友參與「故宮尋寶趣」活動，有機會獲得限量故宮百年魔術方塊。

國立故宮博物院南部院區4天清明連假兒童節「故宮尋寶趣」活動今天舉辦啟動儀式，邀請「咖哩玩劇團」帶來開幕限定劇及唱唱跳跳，為活動宣傳。

故宮博物院副院長余佩瑾致詞時表示，南院最適合親子家庭來遊玩，每年兒童節前夕，南院都會推出兒童節特別活動，今年除了有「故宮尋寶趣」，還推出「親子家庭免費同遊南院」，從明天起4天連假，12歲以下的孩子帶家人來都免費參觀。

余佩瑾說，她鍾愛目前在S101展廳「大美不言」特展裡的宋代「墨玉貓」，此展中還有3隻動物在對話，歡迎小朋友帶爸媽去展廳一探究竟。

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故宮南院表示，「故宮尋寶趣」有豐富的節目和活動，包含「金銀妙飾解謎闖關、南院幻境找不同、趣味遊樂場、手作工作坊、吉祥物見面會、爆米花電影院、Rody跳跳競賽、南院童歡會表演、憶起童樂留言牆」等，活動總場次超過100場，全部免費參加。

故宮南院強調，小朋友參加「金銀妙飾解謎」闖關成功，可獲限量的「故宮百年紀念文物魔術方塊」。（編輯：李淑華）1140402

故宮南院兒童節活動「故宮尋寶趣」2日舉辦開幕儀式，院方說明於連假期間參加「金銀妙飾」解謎闖關成功，可獲限量的「故宮百年紀念文物魔術方塊」。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月2日
故宮南院兒童節活動「故宮尋寶趣」2日舉辦開幕儀式，院方說明於連假期間參加「金銀妙飾」解謎闖關成功，可獲限量的「故宮百年紀念文物魔術方塊」。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月2日
歡慶兒童節，故宮南院於4天連假推出「親子家庭免費遊南院」優惠專案；故宮博物院副院長余佩瑾推薦「大美不言」特展裡的宋代「墨玉貓」，適合大小朋友來觀賞。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月2日
歡慶兒童節，故宮南院於4天連假推出「親子家庭免費遊南院」優惠專案；故宮博物院副院長余佩瑾推薦「大美不言」特展裡的宋代「墨玉貓」，適合大小朋友來觀賞。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月2日
余佩瑾
故宮南院新春巨獻大美不言特展 1/23嘉義登場
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