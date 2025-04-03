法鼓山抵緬甸仰光 擬與當地慈善團建援助合作機制

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（中央社記者張雄風台北3日電）為協助緬甸震災，法鼓山今天表示，勘災團已飛抵緬甸仰光、並盤點物質，預計明天與曼德勒的慈善團體建立災害援助合作機制。

法鼓山慈善基金會今天發布新聞稿表示，法鼓山駐緬勘災救援團已飛抵緬甸仰光，由台商代表王明祥陪同，首先拜會駐緬甸代表處周中興大使，轉達方丈和尚果暉法師與僧團關切之意，並就災後援助事宜交流。

周中興說明，曼德勒災區情況相當混亂，建議發放物資時可以寺院為中心定點；曼德勒孔教學校是緬甸在地最大的華語學校，目前駐緬代表處以援助該校受災師生為主，僑委會後續將協助該校校區重建。

法鼓山表示，目前已點收事先採購的物資，包含泡麵、餅乾、麵包、飲用水、補充鹽、奶粉、衛生紙與女性用品等民生所需用品，由現場義工整理、分裝、上貨，期望物資能迅速、準確地送達災區居民手中。

法鼓山提到，除了第一波民生物資發放，由於災區斷電，法鼓山已陸續採購受災民眾急需的手電筒等日用品，將在緬甸新年潑水節之前運送到災區，供民眾維持日常生活使用。

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法鼓山說，勘災團將於明天抵達曼德勒後，會同當地公益慈善團體，了解迫切需要援助的項目，建立災害援助合作機制，確保援助與關懷能安全有效地送達災區最需要的角落。

緬甸國營媒體報導，3月28日發生的規模7.7地震已造成2886人死亡，4639人受傷。（編輯：李亨山）1140403