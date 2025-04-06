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政大教授莊奕琦駐點捷克 研究台捷半導體合作潛力

2025/4/6 15:43（4/6 16:11 更新）
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政治大學經濟學系教授莊奕琦赴捷克查理士大學進行駐點研究期間，接受捷克媒體「經濟日報」（HN）專訪，分享對捷克半導體產業發展的觀察與建言。（政大提供）中央社記者許秩維傳真 114年4月6日
政治大學經濟學系教授莊奕琦赴捷克查理士大學進行駐點研究期間，接受捷克媒體「經濟日報」（HN）專訪，分享對捷克半導體產業發展的觀察與建言。（政大提供）中央社記者許秩維傳真 114年4月6日
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（中央社記者許秩維台北6日電）政大經濟系教授莊奕琦獲外交部經費支持，前往捷克查理士大學進行駐點研究，聚焦台灣企業在捷克的發展現況以及半導體產業鏈合作機會。

政治大學今天發布新聞稿指出，捷克與台灣關係友好，具政經穩定、優質勞動力與紮實工業基礎優勢，近年來成為台商布局歐洲的新據點。在台捷雙邊合作計畫下，政大與查理士大學共同成立「半導體供應鏈韌性中心」，政大定期派代表在查理士大學駐點，研究產業鏈發展與風險評估。

政大經濟系教授莊奕琦獲外交部經費支持，代表政大受邀前往捷克查理士大學進行5個月的駐點研究，與參與計畫的各學院共同商議、釐清計畫目標、研擬大方向和相關研究議題。

莊奕琦表示，計畫目標為深化雙邊產業與經貿政策規劃，由政大與查理士大學學術合作，並和產業界建立緊密連結，透過與各界利害關係人，包括捷克當地政府、企業及學界間的對話，並藉由共同研究提供政府建議，盼有效推動當地半導體產業鏈的建立與兩國廠商的實質合作。

在捷克期間，莊奕琦深入研究台商在當地的產業發展模式，並拜訪包括富士康、緯創等台灣企業據點，聚焦台灣企業在捷克的發展現況及半導體產業鏈合作機會。莊奕琦也接受捷克著名的經濟日報專訪，獲得兩大版面篇幅報導他對捷克半導體產業發展的觀察與建言。

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莊奕琦分享，在捷台商多數仍以組裝與代工為主、來料加工的生產模式，供應鏈仍高度依賴亞洲，未來可透過與當地供應商的技術合作，尋找潛在的利基市場；捷克擁有深厚的工業基礎，在半導體材料、製造、封裝及檢測等領域具發展潛力，台灣半導體技術加上捷克的材料、光學與精密儀器等重工業基礎，將為歐洲科技版圖帶來全新機會。

政大提到，莊奕琦已完成兩份廠商訪查報告與兩份專題研究報告，將提供政府與企業參考，這項長期研究將作為深化台捷半導體經貿關係的重要基礎，透過政大與查理士大學的合作，讓台灣有效掌握捷克市場的發展脈動，探索半導體供應鏈在歐洲的長遠布局。（編輯：張雅淨）1140406

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