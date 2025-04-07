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寶山2期再生水不足提環差 環委憂影響民生再審

2025/4/7 11:48
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（中央社記者張雄風台北7日電）竹科寶山2期園區原訂民國119年100%使用再生水，然而工程延期而提環差計畫，盼以認購海水淡化廠產水補足。環評委員擔憂影響民生用水，要求說明使用再生水期程，本案補正再審。

環境部今天召開「新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建計畫環境影響說明書第二次環境影響差異分析報告」專案小組初審會議。開發單位新竹科學園區管理局表示，因施工延遲及再生水規劃未如預期影響，調整再生水用水規劃，並新增海淡水認購量規劃。

開發單位表示，本案再生水廠原規劃114年再生水產水3萬CMD（每日立方公尺），預計將延至117年。主因在開發過程中發現填埋廢棄物、不明水路導入工區、協調既有祖墳遷葬等事件，再生水廠興建時間延遲。

開發單位指出，原訂119年9.7萬CMD用水量100%使用再生水，目前因工程延宕，目前尚未能確認100%使用再生水的時間。

開發單位強調，將新增海水淡化廠產水認購量規劃，116年起開始認購；若不足會與新竹縣政府協商，另外會配合水利署措施；並強調不影響新竹地區供水穩定性。

水利署補充，目前評估可支援新竹地區（含寶山2期）的用水量，但面對氣候變遷，仍希望開發單位能承諾100%使用再生水。

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環評委員指出，海淡廠產水不一定逐年足額產出，若有不足應如何處理；民生、農業灌溉用水是否會被排擠，開發及調度需要更細部的說明，目前不確定性相當高。

環委要求開發單位以最劣情境，評估變更後對民生用水的影響；並具體說明工業用水全數使用再生水的期程。建議本案補充修正後再審。（編輯：陳清芳）1140407

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