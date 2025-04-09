加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

彰化縣打造新地標 鹿港轉運站訂2026年底完工

2025/4/9 16:43（4/9 16:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
彰化縣長王惠美（右）及上京成股份有限公司董事長許叙銘（左）9日共同出席鹿港轉運站新建營運移轉案動土典禮。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月9日
彰化縣長王惠美（右）及上京成股份有限公司董事長許叙銘（左）9日共同出席鹿港轉運站新建營運移轉案動土典禮。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化9日電）彰化縣政府希望將鹿港轉運站與縣內首間五星級國際旅館「鹿港英迪格酒店」打造成地方新地標，轉運站預計2026年底完工、酒店預計2028年完工，盼有助紓解交通及帶來觀光效益。

彰化縣政府今天舉行鹿港轉運站新建營運移轉案動土典禮，彰化縣長王惠美及帝寶工業集團總裁、上京成股份有限公司董事長許叙銘等人與會。「鹿港轉運站BOT案」是由身為鹿港人的許叙銘號召在地企業投資逾新台幣12.5億元，聯手打造轉運站及酒店。

鹿港轉運站與酒店外觀融合在地人文歷史等元素，採用紅磚與帆船意象，讓人感受鹿港昔日「千帆入港」盛況；轉運站完工後提供6席大客車服務月台，整合鹿港地區2條市區客運、10條公路客運及1條國道客運。

王惠美表示，鹿港英迪格酒店為縣內首間國際型酒店，樓高10層，預計2028年啟用營運，屆時將提供115間客房、宴會廳、室內溫水游泳池與健身中心等設施，期待未來與轉運站相輔相成，吸引更多旅客留宿鹿港，紓解鹿港老街周邊交通，讓鹿港成為國際商務觀光重鎮。

google news透過 Google News追蹤中央社

許叙銘說，雖然最近建材一直漲價，但仍會全力以赴，將品質做到最好；鹿港有許多觀光資源，但缺少晚上可去的地方，「有了這裡讓夜晚的鹿港會更好」。

財政部國有財產署中區分署長趙子賢表示，此案從一開始都市計畫變更，到與縣政府談合作、縣長努力招商，最後才有這項成果，希望未來有機會能提供更多土地讓縣府招商。（編輯：黃名璽）1140409

#王惠美
#英迪格酒店
#國有財產署
#彰化縣政府
#財政部
#許叙銘
許叙銘
美國對等關稅衝擊 王惠美籲精準提輔導方案
王惠美
對等關稅衝擊大 王惠美建議政院精準掌握訊息因應美對等關稅 中台灣8縣市首長發表聯合聲明
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：