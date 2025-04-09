彰化縣打造新地標 鹿港轉運站訂2026年底完工

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（中央社記者鄭維真彰化9日電）彰化縣政府希望將鹿港轉運站與縣內首間五星級國際旅館「鹿港英迪格酒店」打造成地方新地標，轉運站預計2026年底完工、酒店預計2028年完工，盼有助紓解交通及帶來觀光效益。

彰化縣政府今天舉行鹿港轉運站新建營運移轉案動土典禮，彰化縣長王惠美及帝寶工業集團總裁、上京成股份有限公司董事長許叙銘等人與會。「鹿港轉運站BOT案」是由身為鹿港人的許叙銘號召在地企業投資逾新台幣12.5億元，聯手打造轉運站及酒店。

鹿港轉運站與酒店外觀融合在地人文歷史等元素，採用紅磚與帆船意象，讓人感受鹿港昔日「千帆入港」盛況；轉運站完工後提供6席大客車服務月台，整合鹿港地區2條市區客運、10條公路客運及1條國道客運。

王惠美表示，鹿港英迪格酒店為縣內首間國際型酒店，樓高10層，預計2028年啟用營運，屆時將提供115間客房、宴會廳、室內溫水游泳池與健身中心等設施，期待未來與轉運站相輔相成，吸引更多旅客留宿鹿港，紓解鹿港老街周邊交通，讓鹿港成為國際商務觀光重鎮。

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許叙銘說，雖然最近建材一直漲價，但仍會全力以赴，將品質做到最好；鹿港有許多觀光資源，但缺少晚上可去的地方，「有了這裡讓夜晚的鹿港會更好」。

財政部國有財產署中區分署長趙子賢表示，此案從一開始都市計畫變更，到與縣政府談合作、縣長努力招商，最後才有這項成果，希望未來有機會能提供更多土地讓縣府招商。（編輯：黃名璽）1140409