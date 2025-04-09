加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

節能家電退稅擬延長至116年底 最長可再展延2年

2025/4/9 20:52（4/9 21:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
節能電器每台最高減徵貨物稅新台幣2000元措施，擬延長實施至民國116年12月31日止。（中央社檔案照片）
節能電器每台最高減徵貨物稅新台幣2000元措施，擬延長實施至民國116年12月31日止。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北9日電）財政部今天預告修正貨物稅條例草案，購買節能電器每台最高減徵貨物稅新台幣2000元措施，擬延長實施至民國116年12月31日止，同時，行政院得視實際推展情況延長1次，並以2年為限，意即最長可實施到118年底。

為節能減碳、促進綠色消費，針對民眾購買經核定能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅新台幣2000元的適用期間，實施期間至今年6月14日。

財政部今天預告修正貨物稅條例第11條之1草案，考量此項措施實施後，有效創造節電效益、抑低二氧化碳排放及節省民眾電費負擔，對整體社會經濟具正面效益，為達2050淨零排放路徑及策略目標，有繼續鼓勵民眾購買節能電器、提升高效率電器市場滲透率及促進家電產業升級的必要。

google news透過 Google News追蹤中央社

財政部指出，為適時滾動檢討實施成效，因此將延長購買節能電器退還減徵貨物稅實施期限至116年12月31日止，同時，增訂行政院得視實際推展情況延長一次，並以2年為限的規定。

財政部表示，考量購買節能電器退還減徵貨物稅措施將於今年6月14日屆期，攸關民眾權益及相關產業發展，具急迫性，因此縮短公告期間至7天，即4月9日至16日止。（編輯：蘇龍麒）1140409

#退稅
#行政院
#財政部
#淨零排放
#貨物稅條例
#減碳
#節能家電
延伸閱讀
除濕機等節能家電退稅逾百億元 申請留意6大常見錯誤預算凍結衝擊 節能家電補助申請估提前至10/31截止冷氣冰箱汰舊換新最高補助5000元 延長至2026年2050淨零轉型 賴副總統：拚3年內500萬家電汰舊換新
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

53
更多編輯台推薦新聞：