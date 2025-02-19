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預算凍結衝擊 節能家電補助申請估提前至10/31截止

2025/2/19 17:36
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（中央社記者曾智怡台北19日電）民國114年住宅家電汰舊換新節能補助今天啟動，每台新機可申請補助新台幣3000元，但受立法院凍結部分補助預算影響，預估今年將減少補助60萬台，並縮短申請期間至10月底，如經費用罄則提前截止受理。

經濟部近年為推廣節能家電，推出家電汰舊補助，統計112至113年辦理期間，累計促成322.8萬台冷氣、冰箱汰舊換新，年節電量約19.3億度，實施成果良好。

能源署推估，國內住宅老舊家電仍有408萬台，為加速舊機汰換升級，落實深度節能目標，未來2年將持續推動補助措施，經濟部114年已編列68億元預算，預計汰換207萬台。

經濟部今天公告114年度補助購買期間為112年1月1日至114年10月31日，在目前可用預算額度內，將受理申請補助至114年10月31日，如經費用罄將提前截止。

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能源署指出，今年補助預算經立法院凍結20%，不僅影響審案行政作業，補助台數也將縮減至147萬台，預估有50萬戶失去受惠機會。

能源署補充，如購買一級能效冷氣、冰箱，還可向財政部國稅局申請「購買節能電器退還減徵貨物稅」，每台最高退稅2000元，等於汰換家中老舊冷氣或冰箱，改用一級能效產品，合計可享最高5000元節能優惠。（編輯：林家嫻）1140219

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