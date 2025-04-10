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海委會成立海污基金管理會 目標累積5億強化應變力

2025/4/10 14:50（4/10 15:06 更新）
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海委會主委管碧玲9日召開海洋污染防治基金管理會成立大會，會中通過114年度基金預算及115年概算；截至114年3月海污基金已累積至2.1億元，目標5億元以確保政府能迅速應對海污事故。（海委會提供）中央社記者洪學廣傳真 114年4月10日
海委會主委管碧玲9日召開海洋污染防治基金管理會成立大會，會中通過114年度基金預算及115年概算；截至114年3月海污基金已累積至2.1億元，目標5億元以確保政府能迅速應對海污事故。（海委會提供）中央社記者洪學廣傳真 114年4月10日
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（中央社記者洪學廣高雄10日電）海委會主委管碧玲召開海洋污染防治基金管理會成立大會，會中通過114年度基金預算及明年概算；截至今年3月，海污基金累積至2.1億元、目標5億元，以確保政府迅速應對海污事故。

海委會昨天召開「海洋污染防治基金管理會」成立大會及首次會議，由管碧玲擔任召集人，邀集政府機關、學術界及民間團體代表參與；會議審議通過114年度基金預算及115年度基金概算、並針對「海洋污染防治基金補助海洋污染防治研究及技術開發計畫作業要點」草案，進行逐條審議，確保基金運用公開透明。

海委會表示，設置海洋污染防治基金是「海洋污染防治法」於民國112年修正重要內容，基金來源規劃分階段徵收海洋污染防治費，除既有海洋棄置費，優先針對原油進口部分進行徵收，基金用途將專款專用於海洋污染防治及應變。

截至114年3月，海洋污染防治基金已累積至新台幣2.1億元，並自113年起每年提撥5000萬元準備金，目標累積至5億元，以確保政府能有足夠經費迅速應對重大海洋污染事故，進行應急處置、污染清理及環境修復，降低生態損害。

管碧玲指出，海洋污染防治基金成立，是海洋污染防治與應變架構中重要一環，海污基金專用於應急處置與災難救援，能建立從污染監測、緊急應變到生態修復的三層防線，後續還須進一步推動全民參與及區域協作機制。

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海委會表示，海污基金管理會成立是台灣海洋污染防治政策重要里程碑，將有助強化政府應對突發污染事件能力，並確保海洋環境長期維護永續發展。

此外，委員也針對基金用途提出多項精進建議，以進一步提升基金效能，確保資源得以有效運用，強化國家應對海洋污染事件能力；另外，因相關預防、監控措施都必須運用科技工具，海委會特別於海污基金編列相關補助研發經費，並訂定「海洋污染防治基金補助海洋污染防治研究及技術開發計畫作業要點」，期望透過基金支持技術創新，推動海污防治研究與應用。（編輯：陳仁華）1140410

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