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病況穩定不出院健保擬不給付 邱泰源盼好好溝通

2025/4/12 11:28
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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）健保研議不給付病情穩定卻遲不出院或轉院的患者，衛生福利部長邱泰源今天表示，應與病人、家屬好好坐下來溝通，讓對方感到安心；尊重各界與專家們意見，會持續與各團體討論。

衛福部中央健康保險署盤點「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」修改面向，病情已穩定卻遲不出院或轉院的患者，擬改明列「不予給付」。

「很多的事情不是說非A就即B」，邱泰源上午在台北市出席台灣龐貝氏症協會記者會前，接受媒體聯訪表示，沒有病人願意一直住院，尤其長期照顧3.0強調醫療結合後續照顧，包括從出院前準備延伸到後續居家或社區全程照護，是整個醫療體系重要目標。

他說，會持續與各團體討論，重點是讓病人全程得到最好照顧。

至於修改面向包括「若醫療機構專職醫事人員薪資未達標準將不予特約」，邱泰源表示，管理辦法多年未修，現在仍是研議草案階段，無論健保或醫療制度改革，一定秉持維護民眾醫療品質、讓醫事人員有專業且有尊嚴的工作環境，及醫療院所要能順利運作原則。

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醫事人員薪資部分，邱泰源說，會再依所屬醫療職業、不同工作環境等更細膩討論，希望醫療院所能在有更多支援下，照顧好員工，最終是這個團隊可照顧好人民健康，努力爭取3贏。

此外，美國對等關稅政策是否衝擊藥價等，邱泰源表示，藥品與醫療器材在健保、醫療體系及各產業努力下，因應措施一定要做好準備。（編輯：李明宗）1140412

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