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個人旅遊增 擬研訂郵輪船票交易契約規範

2025/4/14 19:03
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（中央社記者楊淑閔台北14日電）行政院消費者保護處科長王志宏今天表示，時下旅遊消費型態轉變，偏向個別旅行，已請交通部航港局儘速研擬「郵輪船票交易定型化契約應記載及不得記載事項」草案。

他說，草案將規範郵輪公司或代理人，規範內容可能包含解除契約、退費規定、可歸責或不可歸責如何處理、航程延誤等，完成後送行政院消費者保護會審議。

團體旅遊部分，王志宏告訴中央社記者，民國109年2月交通部已公布施行「郵輪國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」。

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歌詩達郵輪莎倫娜號8日搭載3536名旅客從基隆港前往日本，由於機械故障影響行程；中華民國消費者文教基金會稍早表示，僅賠50美元（約新台幣1621元）不負責任，應建立合理賠償機制。

王志宏表示，郵輪消費要注意簽下的契約內容有沒有不利消費者權益約定，或是否有免除業者賠償責任條款，上網搜尋發生消費糾紛事件處理方式、各家郵輪評價等，事前比較，以利選擇。（編輯：李明宗）1140414

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