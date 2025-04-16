新北原住民族部落大學開學 友邦大使參與文化交流

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市原住民族部落大學今天舉辦開學典禮，邀請友邦大使與會，交流國際南島民族文化。馬紹爾群島大使卡蒂爾致詞表示，希望彼此共享原住民族文化，促進友誼，加深彼此的瞭解。

成立20週年的新北市原住民族部落大學，今天舉行114年度開學典禮，邀請馬紹爾群島大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）、帛琉大使館教育文化專員奧魯克姆（Janet Ebil Orrukem）、智利商務辦事處長史密特（Fernando Mariano Schmidt Hernandez）、印尼經濟貿易代表處觀光交通運輸處長伊芙琳˙帕薩里布（Ruth Evelin Pasaribu）、原住民族委員會副主委鍾興華與會，一起學習編織月桃葉。

市長侯友宜頒發聘書給排灣族珠繡老師田玉珍、傳統串珠創意實作講師蔡秋梅等人；他致詞表示，新北部落大學持續推動跨族群、跨世代且跨國界的文化課程，不僅深化台灣多元文化教育，也與國際南島語族建立合作，拓展文化交流網路，打造兼具傳承與創新的學習場域。

史密特致詞表示，以往智利原住民與台灣的原住民有多所交流，也希望持續有更多合作。

鍾興華致詞表示，部落大學可以促進國際合作與文化交流的深遠意義，南島語族有1300種語言，從考古與基因學研究，台灣為南島民族的原鄉。終身學習的平台加上數位學習等課程，可以讓都會區族人學習傳統文化與新興科技。

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友邦帛琉共和國的在台留學生，在典禮中，以精彩的傳統歌舞揭開序幕，展現南島語族豐富多元的文化魅力。

新北原民局表示，本年度課程涵蓋原住民族傳統技藝、族群文化、語言教育、產業經濟與健康照護等5大領域，規劃45門多元課程，遍及新北市17個行政區。（編輯：林恕暉）1140416