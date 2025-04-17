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全台溫暖西半部高溫上看32度 19日起水氣增多

2025/4/17 07:52（4/17 08:00 更新）
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圖為民眾趁好天氣到中正紀念堂活動。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北17日電）中央氣象署預報，今天全台溫暖舒適，西半部高溫可達攝氏31、32度；19日起水氣增多，23日各地氣溫下降，北部高溫大約降7度到24度；26日前天氣不穩定，各地有陣雨或雷雨。

氣象署說，今天台灣附近為偏南風，各地大多為晴到多雲，東半部、恆春半島及午後山區有零星短暫陣雨。白天舒適溫暖，西半部高溫可達攝氏31、32度；中南部近山區氣溫會更高一些；東半部約27、28度，各地低溫18至21度，早晚偏涼，日夜溫差大。

至於離島部分，澎湖全天21至28度、金門18至26度、馬祖19至25度。

氣象署預測，明天各地雲量增多，19日水氣增加，20日鋒面通過台灣北部海面，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後中部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，21日北部及東北部地區有局部短暫陣雨。

22日受另一波鋒面影響，中部以北及東北部地區轉為局部短暫陣雨或雷雨，東部地區也有零星短暫陣雨；23日鋒面通過及東北季風影響，各地氣溫下降並有局部短暫陣雨或雷雨。

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氣象署說，24至26日，台灣附近水氣仍偏多，各地天氣不穩定且稍轉涼，各地有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署預報明天至22日西半部高溫31、32度，東半部28至30度，離島高溫26至30度；23日各地氣溫下降，北部高溫24度，大約降7度；其他地區高溫下降2至4度。（編輯：黃名璽）1140417

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