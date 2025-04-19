駐以代表專訪行銷台灣觀光 深化台以友誼拓展交流

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（中央社記者賴素芬特拉維夫18日專電）駐以色列代表李雅萍接受以色列主流媒體Mako專訪，推廣台灣觀光與文化，介紹美食、美景與友善旅遊環境，強調台灣是猶太旅客的友好首選，盼促進台以交流並早日開通直航。

李雅萍今天接受以色列第二大新聞媒體網站Mako專訪，深入介紹民主台灣的自然美景與多元美食，強調台灣安全、開放，人民熱情友善，是全球猶太旅客的理想旅遊首選。

Mako為以色列具高度影響力的新聞與媒體平台，每月瀏覽人次高達5400萬，讀者涵蓋全球猶太社群，具備強大媒體效應。

在報導中，Mako記者札爾欣（Dana Zarhin）引述李雅萍的說法指出，台灣是以色列的真正朋友，今年再度參與5月初在特拉維夫舉行的「國際地中海旅遊展」（IMTM），設立台灣國家館，呈現台灣的文化節慶及友善LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒等）旅遊環境，展現傳統與現代交融的多元魅力。

李雅萍指出，雖然台灣跟以色列地理位置遙遠，兩國理念相近，今年台灣再度在IMTM設立國家館，持續拓展觀光交流，展現雙邊情誼。

談及台灣與猶太文化連結，李雅萍特別提到位於台北的猶太文化中心，該中心提供進行猶太宗教儀式與文化活動的空間，並定期舉辦展覽與活動，促進猶太社群的凝聚力，同時也增進台灣民眾對猶太文化的認識與理解。

李雅萍指出，台灣擁有豐富多樣的自然景觀與城市風情，無論是阿里山、日月潭等地的健行、單車與生態體驗，或是融合傳統與創意的美食文化，都能滿足各類旅客的需求。台灣不僅有多家榮獲米其林星級的餐廳，更以夜市小吃聞名，街頭美食體驗不容錯過。

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關於台以直航議題，李雅萍表示，雙方早已簽署航空協定，惟受COVID-19疫情與近期中東戰爭局勢影響，直航尚未啟動。她期盼在兩國共同努力下，未來能早日開通直航航線，讓更多以色列人能親身感受台灣的壯麗景緻、特色美食、多元文化與熱情人民。

報導中記者也推薦讀者走訪台北、花蓮、日月潭、台南及墾丁，以7至10天時間，充分體驗台灣之美。（編輯：張芷瑄）1140419