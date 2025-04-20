中部以北及各山區有零星陣雨 天氣暖熱

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（中央社台北20日電）中央氣象署表示，今天鋒面通過台灣北部海面，台灣北部及金馬地區有局部短暫陣雨或雷雨，金馬地區並有局部較大雨勢發生的機率。

中部地區有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後北部、宜蘭及各地山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，預測各地低溫普遍在攝氏23至24度，而高溫東半部為28至30度，西半部可達32至34度，局部近山區的平地或河谷溫度會再更高些，感受高溫悶熱，戶外活動應做好防曬保護並多補充水分；至於離島氣溫：澎湖23至28度，金門22至27度，馬祖氣溫21至26度。

另外，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

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上午桃園至苗栗沿海地區及蘭嶼、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請留意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天高壓迴流，環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積；馬祖及金門易有低雲或霧影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。（編輯：張銘坤）1140420