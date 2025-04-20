加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大谷翔平當爸貼文謝妻女 直言緊張又焦慮不安
首頁 / 生活

中部以北及各山區有零星陣雨 天氣暖熱

2025/4/20 08:28（4/20 09:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市南港區午後街頭民眾用手遮擋陽光。（中央社檔案照片）
圖為台北市南港區午後街頭民眾用手遮擋陽光。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）中央氣象署表示，今天鋒面通過台灣北部海面，台灣北部及金馬地區有局部短暫陣雨或雷雨，金馬地區並有局部較大雨勢發生的機率。

中部地區有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後北部、宜蘭及各地山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，預測各地低溫普遍在攝氏23至24度，而高溫東半部為28至30度，西半部可達32至34度，局部近山區的平地或河谷溫度會再更高些，感受高溫悶熱，戶外活動應做好防曬保護並多補充水分；至於離島氣溫：澎湖23至28度，金門22至27度，馬祖氣溫21至26度。

另外，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

上午桃園至苗栗沿海地區及蘭嶼、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請留意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天高壓迴流，環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積；馬祖及金門易有低雲或霧影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。（編輯：張銘坤）1140420

#海地
#雷陣雨
#鋒面
#空氣品質
#氣溫
#澎湖
#環境部
#中央氣象署
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：