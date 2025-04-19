22日前高溫悶熱達35度 23日起降溫25日探19度

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（中央社記者余曉涵台北19日電）中央氣象署今天說，22日以前都是叫高溫悶熱，尤其22日高溫可達到攝氏35度，23日後受到東北季風影響，溫度逐日下滑，25日及26日低溫下探19度。

中央氣象署預報員林定宜向中央社記者表示，明天鋒面通過北部海面，但這波鋒面比較微弱，金馬地區有局部短暫雨或雷雨，中部以北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後北部、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，21日到22日則是比較不會下雨的空檔。

林定宜說，22日前各地要留意高溫，尤其22日各地溫度為24度到35度，東南部要留意焚風發生，台北盆地、中南部近山區或河谷也有高溫，民眾要留意。

林定宜指出，23日起鋒面接近，24日鋒面通過，後續加上華南雲雨區東移，各地降雨機率增加，23日北部及基隆北海岸有局部短暫陣雨或雷雨，中部跟東半部有局部短暫陣雨。

林定宜說，溫度上23日開始漸進式降溫，以北部來看22日高溫有35度，但25日僅剩約25度左右。

25日及26日更為濕涼，林定宜說，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部也有零星短暫陣雨，這2天低溫剩19度。

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林定宜指出，27日後東北季風減弱，溫度回升，雨勢則還要再觀察。

另外，林定宜提醒，23日前金馬地區仍有濃霧發生機率。（編輯：方沛清）1140419