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未來一週2波鋒面 23日雨勢最明顯

2025/4/17 18:28（4/17 18:46 更新）
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台北市松山區街頭民眾撐傘擋雨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北17日電）氣象署表示，未來一週2波鋒面，首波週末在台灣北部海面通過，降雨以北部及東北部為主；23日起第2波鋒面通過及東北季風增強，雨勢最明顯；24日起華南雲雨區東移，全台有雨。

交通部中央氣象署預報員李名翔告訴中央社記者，明天各地天氣為多雲，北部地區有零星短暫陣雨，午後北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

李名翔表示，19日第1波鋒面接近、水氣增多，20日鋒面通過台灣北部海面，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

21日鋒面遠離，各地為多雲到晴，北部地區有零星短暫陣雨，午後宜蘭地區及各地山區有零星短暫陣雨。

李名翔指出，22日白天天氣穩定，各地大致上多雲到晴，晚間起有另一道鋒面接近，北部及東北部地區轉為局部短暫陣雨或雷雨，東部地區轉為零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

李名翔說，23日鋒面通過及東北季風增強，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，也是雨勢最明顯的一天。

24日東北季風影響及華南雲雨區東移，全台有雨，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，李名翔指出，22日之前大致上溫暖偏熱，西半部高溫約攝氏30至33度，東半部28、29度。

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李名翔表示，23日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部高溫下降至23、24度，中部28、29度，南部約30度左右；24日東北季風影響，北部高溫維持23、24度，中部略降至25、26度，南部28、29度；預估東北季風可能影響至26日，影響期間，中部以北低溫約18至21度，南部22至24度。

此外，今晚起至22日馬祖及金門易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1140417

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李名翔
晚間鋒面通過西部防大雨 13日高溫下降中部以北22度清明連假後2天水氣增 下週升溫南部上看31度
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