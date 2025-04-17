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吳德榮：22日前偏暖如夏 23日起鋒面南下轉雨

2025/4/17 08:25（4/17 08:34 更新）
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台北花博公園草坪區午後有民眾前往遊憩，享受好天氣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北17日電）氣象專家吳德榮今天表示，22日之前各地持續偏暖熱，23至26日另一波鋒面南下，再轉有局部陣雨或雷雨，天氣轉涼、且易有「劇烈天氣」變化，如雷擊、強風、瞬間強降雨的機率高。

根據中央氣象署網站，今天凌晨平地最低溫為花蓮縣壽豐鄉、台東縣鹿野鄉皆為14.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨中高雲增多，其中含水量很少，但雲層阻礙、破壞「輻射冷卻」，低溫明顯回升。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天高壓迴流，各地多雲時晴，持續「暖熱如夏」，水氣漸增，西半部及金馬起霧的機率漸提高；空氣品質仍不佳。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，明天持續暖熱，大氣漸不穩定，山區及北部平地午後偶有局部短暫陣雨的機率；19日鋒面接近，持續暖熱，山區午後及北部平地偶有局部短暫陣雨的機率；西半部及金馬有機會起霧。

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吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，20日下午起「微弱鋒面」影響，局部地區轉有短暫陣雨或雷雨的機率，仍偏暖；21、22日天氣好轉、氣溫偏高、「暖熱如夏」。

吳德榮提到，23至26日另一波鋒面南下，再轉有局部陣雨或雷雨，天氣轉涼，這波持續的時間久、也很不穩定，期間發生「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨的機率高。但接近期末模擬，需觀察模式的調整。（編輯：張銘坤）1140417

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