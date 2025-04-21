4/22留意高溫 23日轉雨持續至月底

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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象署表示，明天各地炎熱，雙北、南高屏及台東留意攝氏36度以上高溫；23日起，一路到月底都是水氣偏多的天氣，23日、24日中部以北留意較大雨勢，25日、26日全台有雨。

交通部中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，各地晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨；明天氣溫較今天再升高，預估雙北、南高屏、台東地區都會有36度以上高溫，台東地區要留意可能有焚風。

曾昭誠表示，23日清晨起鋒面接近，24日通過，接著東北季風增強，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生，東半部為局部短暫雨，僅南部地區為多雲。

曾昭誠指出，25日、26日鋒面遠離，但東北季風持續影響，再加上華南雲雨區東移，全台有雨，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，不過，整體雨勢較23日、24日來得緩和。

曾昭誠說，27日東北季風減弱，北部、東半部恆春半島有局部短暫雨，午後各地山區有局部短暫陣雨；目前資料顯示，28日、29日可能有下一波鋒面影響，北部、東半部、恆春半島再轉為有雨的天氣；可能從23日起至月底，都會是水氣偏多的天氣型態。

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氣溫方面，曾昭誠表示，明天會是未來一週最熱的一天，23日起因為降雨，高溫下降至約30度左右，24日東北季風接力，北部、東北部呈階梯式降溫，高溫再降至約25到27度，25日北部、東北部全天約20度是最涼冷的一天，26日白天就會回溫至25度，27日再回升至30度左右。

此外，明天至23日馬祖及金門、夜晚至清晨中部以北地區有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1140421