加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

4/22留意高溫 23日轉雨持續至月底

2025/4/21 17:34（4/21 18:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北大湖公園內午後遊憩民眾。（中央社檔案照片）
圖為台北大湖公園內午後遊憩民眾。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北21日電）氣象署表示，明天各地炎熱，雙北、南高屏及台東留意攝氏36度以上高溫；23日起，一路到月底都是水氣偏多的天氣，23日、24日中部以北留意較大雨勢，25日、26日全台有雨。

交通部中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，各地晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨；明天氣溫較今天再升高，預估雙北、南高屏、台東地區都會有36度以上高溫，台東地區要留意可能有焚風。

曾昭誠表示，23日清晨起鋒面接近，24日通過，接著東北季風增強，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生，東半部為局部短暫雨，僅南部地區為多雲。

曾昭誠指出，25日、26日鋒面遠離，但東北季風持續影響，再加上華南雲雨區東移，全台有雨，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，不過，整體雨勢較23日、24日來得緩和。

曾昭誠說，27日東北季風減弱，北部、東半部恆春半島有局部短暫雨，午後各地山區有局部短暫陣雨；目前資料顯示，28日、29日可能有下一波鋒面影響，北部、東半部、恆春半島再轉為有雨的天氣；可能從23日起至月底，都會是水氣偏多的天氣型態。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

氣溫方面，曾昭誠表示，明天會是未來一週最熱的一天，23日起因為降雨，高溫下降至約30度左右，24日東北季風接力，北部、東北部呈階梯式降溫，高溫再降至約25到27度，25日北部、東北部全天約20度是最涼冷的一天，26日白天就會回溫至25度，27日再回升至30度左右。

此外，明天至23日馬祖及金門、夜晚至清晨中部以北地區有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1140421

#恆春半島
#焚風
#鋒面
#台東
#交通部
#曾昭誠
#氣象署
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
延伸閱讀
氣象署修法 研議高溫納災害性天氣彭啓明談高溫假：需更充分科學證據判斷南高屏亮高溫燈號 屏東三地門飆37度新血不來老血繼續撐 113年血庫供應醫院減2.3%
曾昭誠
27日高溫飆36度以上、台東防焚風 28日全台有雨冷氣團來襲苗栗以北探10度以下 18日白天回溫降雨漸緩
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
天氣暖熱 午後山區零星陣雨
71
更多編輯台推薦新聞：