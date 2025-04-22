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中國進口活泥鰍用藥殘留違規 逾2噸邊境退運銷毀

2025/4/22 14:29
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（中央社記者陳婕翎台北22日電）食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，其中有業者從中國進口活泥鰍，在邊境查驗發現含有不得檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，逾2噸活泥鰍依規定退運或銷毀，未進入台灣市場。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共有7項不合格產品，包含日本鮮草莓、馬來西亞黑胡椒粒、中國八角茴香及柚子乾等產品，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

檢出動物用藥殘留含量不符規定的中國進口「活泥鰍」也在這次不合格名單，根據食藥署資料，這批產品的進口商為廣龍商業有限公司，被檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸0.04ppm，依據動物用藥殘留標準，恩氟喹啉羧酸為不得檢出，是以檢測方法的定量極限0.01ppm為法規值。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，上次邊境發現不合格進口活泥鰍發生在民國112年，事隔2年再度在邊境發現查驗不合格的中國進口活泥鰍，全數共計2268公斤，依規定將退運或銷毀。針對廣龍商業有限公司邊境查驗，由2%至10%一般抽批查驗，調整為20%至50%加強抽批查驗。

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根據食藥署提供資料，動物用藥「恩氟喹啉羧酸」是氟喹諾酮類（fluoroquinolone）抗生素之一種，屬於廣效性抗菌劑，對於革蘭陽性菌、革蘭陰性菌及黴漿菌具抗菌作用。過量使用可能會導致腸胃不適等，若嚴重將影響腎功能。

動物用藥「恩氟喹啉羧酸」的農業部准用情形，目前核准於牛、豬及家禽類使用，用於治療沙門氏桿菌症、大腸桿菌症、巴斯德桿菌症、黴漿菌感染，以及對恩氟喹啉羧酸敏感的細菌所引起的感染症；未核准於水產動物使用。（編輯：張雅淨）1140422

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