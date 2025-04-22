世界地球日北台8縣市推植樹 助碳匯邁向淨零碳排

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）北台灣8縣市響應世界地球日，今天發起「為地球種下一棵樹」活動；農業部林業及自然保育署表示，種樹有助增加碳匯，邁向淨零碳排；農業部準備10萬棵苗木，供各界索取種樹。

每年的4月22日為地球日，新北市長侯友宜與北台灣7縣市代表，今天在新北市府禮堂，一起宣布「為地球種下一棵樹～百萬人種百萬樹」活動開跑，以響應全球環保議題及減碳趨勢。

農業部林業及自然保育署處長汪昭華致詞表示，中央政府對淨零碳排提出許多宣言與行動，前總統蔡英文於2021年提出台灣2050年淨零碳排的目標，這也是全球的目標。

汪昭華說，今天「一百萬人種百萬樹」活動，若達標就增加500公頃森林面積。台灣的森林總面積為220萬公頃，估計森林碳匯可抵減約台灣7%的碳排量，故要達到2050年的淨零目標，遠遠不夠。

她說，為地球種樹的活動相當有意義，不但政府機構要動起來，也需要企業與民眾一起種樹，朝淨零目標前進。除種樹可以增加碳匯，另外的途徑還包括，愛用國產木材減少碳足跡，多使用木製產品，增加固碳。

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新北市府農業局表示，活動將持續至民國115年4月，透過專屬網站提供8縣市的植樹地圖，介紹各縣市的適種環境；另免費苗木及媒合公有土地，邀民眾加入植樹永續行動，還有打卡送禮、快閃植樹等，每個人為地球種下屬於自己的一棵樹。

活動除侯友宜出席外，台北市副市長張溫德、基隆市副市長邱佩琳、新竹縣副縣長陳見賢、苗栗縣副縣長邱俐俐、桃園市府秘書長溫代欣、宜蘭縣秘書長吳志宏、新竹市產業發展處長嚴翊琦等人，及新北閒置公有土地合作植樹的企業都與會。（編輯：林恕暉）1140422