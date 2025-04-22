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馬來西亞多元文化 台客113年造訪近50萬人次

2025/4/22 15:14
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（中央社記者余曉涵台北22日電）根據觀光署統計，去年訪馬來西亞的台灣旅客將近50萬人次，以60歲以上銀髮族占比最高。馬來西亞觀光局指出，馬來西亞相較其他東南亞國家，融合多元文化是優勢。

馬來西亞觀光局今天在台灣舉辦馬來西亞推介會，馬來西亞觀光局副主席拿督楊順興指出，根據台灣觀光署統計，去年赴馬來西亞的人次已經超過42萬3117人次，將近50萬人次。

楊順興說，從旅客結構來看，女性旅客的比例略高於男性；年齡層方面，以60歲以上的銀髮族群占比最高，反映出退休族群日益傾向安排以休閒與文化探索為主的長天數旅程。

楊順興指出，30歲到50歲的中產家庭也有極高比例，尤其對於親子友善行程、美食體驗跟自然生態活動都有高度興趣。

至於跟其他東南亞國家相比，楊順興認為，馬來西亞融合馬來文化、華人文化、印度文化跟原住民族文化，並在飲食、節慶及建築等層面展現和諧共融的特色，另外在自然景觀的多樣性也可讓旅客體驗到熱帶雨林、海灘跟繁華都市。

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馬來西亞旅遊局說，為了吸引台灣旅客，針對台灣市場以便利性、探索及深度體驗為主軸的推廣策略，包含增加直飛航班、推廣新興目的地、聚焦主題旅遊體驗跟數位行銷推廣等。

馬來西亞旅遊局說，今年的馬來西亞推介會，共有38間當地業者來台，與近300名台灣業者面對面交流，展現最新的觀光亮點跟旅遊訊息。（編輯：李淑華）1140422

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