世新產學合作 打造話題網劇我的年下守護男

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（中央社記者許秩維台北23日電）世新大學跨系師生團隊參與製作原創音樂網路短劇「我的年下守護男」，包括製片、攝影、燈光、收音、場務等實務，除了獲得寶貴經驗，也讓課堂所學與業界運作無縫接軌。

世新大學今天發布新聞稿指出，由橘子集團出品的原創音樂網路短劇「我的年下守護男」，呈現校園戀愛的悸動，由世新大學英語暨傳播應用學系學生演員楊卓叡領銜主演，世新大學公共關係暨廣告系教師湯宗翰擔任總製片人，廣播電視電影系教師張瑋誠擔任攝影指導。

為切合校園甜蜜氛圍，「我的年下守護男」選在世新大學校內的舍我樓、山洞口、新苑宿舍等地取景拍攝，由湯宗翰和張瑋誠帶領公廣系和廣電系學生投入製片、場務支援、製片等工作，並擔任攝影助理、燈光、收音、群演、側拍師等角色，實際參加影視創作。

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「我的年下守護男」已於hidol官方YouTube頻道開播1週，前4集故事圍繞著校園到輕職場、從暗戀走向勇敢告白的年下守護戀愛，引起熱烈迴響與討論。

世新大學指出，產學合作不僅是影視創作的實戰演練，更是學生將學術理論應用於實際操作的珍貴機會，此次學生從分鏡稿執行到預算編制、場地考察、拍攝日程安排等製片技巧，獲得寶貴實務經驗，也感受到課堂所學與業界運作的無縫接軌；學校未來也將持續致力提供學生結合創意、技術與業界資源的實戰平台。（編輯：吳素柔）1140423