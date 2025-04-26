27日升溫北部上看30度 28日鋒面通過氣溫略降

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（中央社記者余曉涵台北26日電）氣象署指出，明天東北季風減弱，各地氣溫回升明顯，北部高溫有機會達到攝氏30度左右，28日鋒面報到東北季風增強，溫度又會略降。

中央氣象署預報員李名翔向中央社記者表示，明天東北季風減弱，北部、宜蘭及花蓮氣溫回升，北部高溫有機會達到攝氏29度到30度左右，降雨方面，明天基隆北海岸、宜蘭及花蓮有短暫陣雨，其他多雲到晴，午後要留意局部短暫陣雨。

李名翔說，28日鋒面通過，下一波東北季風增強，中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢發生機率，東部或東南部有局部短暫陣雨，其他地區零星短暫陣雨。

李名翔指出，溫度上受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部溫度又會下降一些，北部高溫約25度到26度，中南部相對影響小，還是有30度以上，低溫也沒有明顯下降，北部約19到21度。

鋒面30日遠離，東北季風減弱，李名翔說，溫度回升，水氣減少，各地多雲到晴，只有東半部、恆春半島有零星短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。

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李名翔指出，30日到5月3日西半部高溫有機會達到30度到33度左右，東半部也有28度到30度，各地多雲到晴，東半部、恆春半島有零星短暫雨，午後西部山區有零星短暫陣雨。

另外，李名翔提醒，今天晚上到明天清晨以及明天晚上到後天清晨，中部以北有霧發生機率。（編輯：李亨山）1140426