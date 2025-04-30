華航星宇事件 民航局：調查報告1至2個月內出爐

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（中央社記者余曉涵台北30日電）針對華航航班轉降高雄及星宇航空組員重飛未依規定操作事件，民航局長何淑萍表示，華航部分的初步報告預計1個月內出爐，星宇部分預計1到2個月會有結果，若有違規將依法裁處。

立法院交通委員會今天邀請交通部長陳世凱及相關單位列席就「近期我國航空、鐵路運營安全事件之檢討與改善及台鐵票價調整方案」進行專題報告。

根據民航局書面報告，華航桃園飛新加坡的CI753航班轉降高雄事件，民航局在事件發生後立即啟動事件調查，除訪談當班飛航管制程序作業、航機狀況、維修因素、機場選擇等因素進行調查，如果有違規後續將依民航法相關規定裁處。

民航局說，至於華航該航機故障的2號發動機，經過調查發動機滑油磁性堵頭及滑油濾發現金屬屑，執行發動機內視鏡檢查，高壓段轉軸無法轉動，該機經過更換發動機並執行相關測試後，航機恢復適航，發動機將送原廠進行調查。

何淑萍說，此案已經訪談駕駛員跟相關單位，後續會根據氣象資料、航機的故障資料等進行分析，預計初步報告1個月內會出爐。

另外，在星宇航空的部分，3月3日JX789台北飛菲律賓克拉克的航班，2名機師於進場重飛時，未依公司飛行操作程序重飛。民航局書面報告中表示，此案機師重飛過程，因組員未適當使用自動駕駛，造成航機速度及下降率增加，導致近地警告系統作動，機長隨即操控航機爬升至安全高度後，請求雷達引導第二次進場並安全降落。

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民航局表示，第一時間已經暫停當事組員派遣，並要求星宇航空A321機隊強化模擬機訓練與異常應變，落實飛航組員遵守操作手冊，與標準作業程序，並要求公司加強檢視駕駛員適職性。

何淑萍說，後續調查如果屬實，將會依法對飛航組員警告或裁罰新台幣6萬到30萬元，由於後續還要召開評議會，因此預計1到2個月會有完整報告。（編輯：黃名璽）1140430