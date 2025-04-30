加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部快鐵計畫 陳世凱：安全考量時速無法達到160公里
首頁 / 生活

台鐵近期頻傳事故 陳世凱：大部分是人為疏失

2025/4/30 13:34（4/30 14:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台鐵近期事故頻傳，交通部長陳世凱（前）30日接受媒體聯訪表示，目前調查起來大部分都是人為疏失，要檢討為何台鐵員工沒有按照SOP去做，將在教育訓練上更仔細。中央社記者余曉涵攝 114年4月30日
台鐵近期事故頻傳，交通部長陳世凱（前）30日接受媒體聯訪表示，目前調查起來大部分都是人為疏失，要檢討為何台鐵員工沒有按照SOP去做，將在教育訓練上更仔細。中央社記者余曉涵攝 114年4月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北30日電）台鐵近期事故頻傳，交通部長陳世凱表示，目前調查起來大部分都是人為疏失，也在檢討為何沒有照SOP落實，未來除了在教育訓練上會更仔細外，也會落實懲處。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長陳世凱及相關單位列席就「近期我國航空、鐵路運營安全事件之檢討與改善及台鐵票價調整方案」進行專題報告。

根據台鐵公司書面報告，台鐵近5個月發生7件調車及7件司機員停車不當事故，主因都是人為作業疏失，及缺乏安全風險意識導致，包含未依SOP（標準作業流程）規定辦理行車、調車工作及未確實執行指認呼喚確認等，以及路線木枕腐損等原因。

台鐵表示，雖然事故未造成人員受傷，但顯示公司推動安全改革工作仍應持續改善，以降低事故風險。

交通部長陳世凱休息時接受媒體聯訪表示，台鐵近期事故比較多，但調查起來都是人為疏失，要檢討為何台鐵員工沒有按照SOP去做，將在教育訓練上要更為仔細，如果已經有仔細教育訓練，仍未照SOP去做，在懲處上也要做到落實。

陳世凱表示，運安會要求台鐵駕駛艙要做的影音輔助系統，今年也會落實，這部分會持續跟工會溝通。

至於台鐵公司董事長人選，陳世凱表示，目前都還在徵詢當中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，針對台鐵規劃在高雄站試辦多類型車種可停靠的月台門，今年1月開工，預計年底可全部完成，經費新台幣1億4980萬元，明年3月啟用，被外界質疑經費太貴。

對此，台鐵代理董事長伍勝園表示，目前月台門是試辦，包含監控等很多功能跟想法都有放進去，未來試辦以後，會做功能檢視，不會放入這麼多功能，價格就不會這麼貴。（編輯：李錫璋）1140430

#交通委員會
#台鐵
#立法院
#交通部
#伍勝園
#陳世凱
#運安會
陳世凱
東部快鐵計畫 陳世凱：安全考量不可行美國關稅衝擊團旅報名率降 觀光署提8大作為
伍勝園
板橋站停車未開門 台灣高鐵提報懲處駕駛雙鐵人為因素致停車不當 交長支持駕駛艙裝攝影機
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：