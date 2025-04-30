台鐵近期頻傳事故 陳世凱：大部分是人為疏失

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（中央社記者余曉涵台北30日電）台鐵近期事故頻傳，交通部長陳世凱表示，目前調查起來大部分都是人為疏失，也在檢討為何沒有照SOP落實，未來除了在教育訓練上會更仔細外，也會落實懲處。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長陳世凱及相關單位列席就「近期我國航空、鐵路運營安全事件之檢討與改善及台鐵票價調整方案」進行專題報告。

根據台鐵公司書面報告，台鐵近5個月發生7件調車及7件司機員停車不當事故，主因都是人為作業疏失，及缺乏安全風險意識導致，包含未依SOP（標準作業流程）規定辦理行車、調車工作及未確實執行指認呼喚確認等，以及路線木枕腐損等原因。

台鐵表示，雖然事故未造成人員受傷，但顯示公司推動安全改革工作仍應持續改善，以降低事故風險。

交通部長陳世凱休息時接受媒體聯訪表示，台鐵近期事故比較多，但調查起來都是人為疏失，要檢討為何台鐵員工沒有按照SOP去做，將在教育訓練上要更為仔細，如果已經有仔細教育訓練，仍未照SOP去做，在懲處上也要做到落實。

陳世凱表示，運安會要求台鐵駕駛艙要做的影音輔助系統，今年也會落實，這部分會持續跟工會溝通。

至於台鐵公司董事長人選，陳世凱表示，目前都還在徵詢當中。

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另外，針對台鐵規劃在高雄站試辦多類型車種可停靠的月台門，今年1月開工，預計年底可全部完成，經費新台幣1億4980萬元，明年3月啟用，被外界質疑經費太貴。

對此，台鐵代理董事長伍勝園表示，目前月台門是試辦，包含監控等很多功能跟想法都有放進去，未來試辦以後，會做功能檢視，不會放入這麼多功能，價格就不會這麼貴。（編輯：李錫璋）1140430