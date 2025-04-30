未來一週鋒面接力 5/1首波影響北部東北部有短暫陣雨

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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象署今天表示，未來一週陸續有鋒面接力，首先5月1日有一波鋒面從北部海面掠過，4日又一波鋒面快速通過台灣，接著5日至7日另一波接近及影響；各地留意局部陣雨或雷雨。

交通部中央氣象署預報員李名翔告訴中央社記者，明天有一波鋒面從台灣北部海面通過，北部、東北部有零星短暫陣雨，午後各地山區有零星短暫陣雨，南部平地還有機會看到陽光。

李名翔表示，5月2日、3日天氣較穩定，環境偏東南風，花東地區偶有零星短暫雨，其他各地大致多雲到晴；然而，2日午後中南部地區、3日午後西半部地區，要留意局部短暫雷陣雨。

李名翔指出，5月4日下一波鋒面快速通過，中部以北、東半部短暫陣雨或雷雨，南部為午後雷陣雨；5月5日又一波鋒面逐漸接近，6日、7日鋒面影響，中部以北、東北部短暫陣雨或雷雨，南部為午後局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，李名翔說，未來一週氣溫大致溫暖偏熱，有降雨時，稍微降溫。中部以北夜晚清晨低溫約攝氏21至23度、南部約23至25度；白天中南部高溫約30至33度，北部約28至30度。

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李名翔提醒，明晚至3日金門及馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度。

李名翔提到，目前歐美模式對於菲律賓東方海面的熱帶擾動發展意見仍然有很大的分歧，歐洲模式預估沒有增強空間，美國則認為會增強並北轉往日本東方海面移動；若依目前模式預測，對5月中旬的梅雨鋒面建立影響相對較小，但仍有不確定性，須再觀察。（編輯：管中維）1140430