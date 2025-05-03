政大法學院將啟用新館 300法律人傳承、接力搬書

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（中央社記者陳至中台北3日電）政治大學法學院即將進駐獨立院館，今天上午近300多名法律人齊聚，以接力方式將書籍從舊館傳遞400公尺，搬入新館，象徵知識、精神的傳承。

法學院與指南法學文教基金會今天共同舉辦「傳書．傳輸．傳承」行動，邀請師生、校友與捐助者一同參與，近300人在校內排出長龍陣，將搬遷行動變成一場深具儀式感的集體記憶。

發起活動的法學院教授王文杰指出，傳書行動是一次有溫度的傳承儀式，讓大家親身感受到法學院從無到有、從過渡空間走向真正「有家」的過程。

民國60年畢業的吳光明今天參與活動，他說，當年就讀政大時，法學院還沒有自己的教室，如今看到新館落成，內心非常感動。

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「今天的汗水，是對法學教育的敬意」，法學院長許政賢在高溫中與師生一同傳遞書本。他表示，這場活動既是歷史性的時刻，也是進駐新館前的精神暖身。

政治大學法學院新院歷經17年規劃與籌建，於民國107年選定位於原憩賢樓（學生餐廳和活動中心）的位置，110年開始動土，今年5月落成。（編輯：方沛清）1140503