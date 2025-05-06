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印尼移工化療溝通障礙多 奇美醫院AI衛教奏效

2025/5/6 16:07（5/6 16:21 更新）
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奇美醫院藥劑部組長吳佳璇（圖）6日在衛教宣導會示範使用院方近期導入的「智能AI語音衛教」系統，可依據不同語言提供客製化衛教內容。（奇美提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月6日
奇美醫院藥劑部組長吳佳璇（圖）6日在衛教宣導會示範使用院方近期導入的「智能AI語音衛教」系統，可依據不同語言提供客製化衛教內容。（奇美提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月6日
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（中央社記者楊思瑞台南6日電）一名印尼籍在台女性移工因子宮頸癌於奇美醫院接受化學治療，衛教過程面臨嚴重溝通障礙，院方使用近期導入的「智能AI語音衛教」系統，提供個人化衛教內容，順利完成所有療程。

奇美醫院藥劑部組長吳佳璇今天在衛教宣導會表示，這名43歲患者因中、英文及台語表達能力有限，治療及衛教過程初期常感覺無法獲得完整資訊，身心都面對巨大壓力。

吳佳璇表示，為克服語言障礙導致醫療溝通落差，奇美醫院藥劑部近期導入「智能AI語音衛教」系統，透過AI模擬真人語音，依據不同語言提供客製化衛教內容，成功協助這名患者了解治療流程、副作用及相關注意事項；還可幫她主動提問，如是否可以工作、副作用何時發生、該注意的生活細節等。

吳佳璇指出，透過這套系統，順利化解語言溝通障礙，並幫助患者完成所有療程。

她說，根據國際文獻資料，化學治療若配合完整藥事衛教，療程完成率與治療順從性皆有顯著提升，但不同語言背景的病人常無法正確理解醫療資訊，尤其在涉及藥物使用與副作用說明過程中，傳統需依賴翻譯人員或圖片，容易造成衛教內容失真或誤解，影響病人信任與治療成效。

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吳佳璇指出，智能AI語音衛教是運用AI模擬真人語音，以病人慣用的語言，針對客製化衛教內容逐一說明相關注意事項，藉由語音辨識與即時翻譯，病人可充分表達對治療的疑問，藥師也可回覆正確資訊。

她說，此系統不僅是語言協助，更是一種全人照護延伸，透過科技輔助，病人從被動接受轉為主動，有效建立信任感與溝通橋梁，可進一步提升配合度與治療成效。（編輯：吳素柔）1140506

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