母親節將至台中男警展廚藝 女警互訴工作家庭兩頭燒

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）母親節將至，台中市東勢警分局舉辦聚餐，女警們交流在工作與家庭間兩頭燒感受；豐原警分局也舉辦料理競賽，男警們走入廚房展現廚藝，也藉此向母親、太太真情告白。

母親節將至，台中市多個分局舉辦慶祝活動，豐原警分局舉辦「型男警爸料理挑戰賽」。警察爸爸們走出勤務崗位進入廚房，警察媽媽們化身美食評論家來打分數；警爸們除展現自身廚藝，料理過程也體會母親、太太平日為家庭付出的辛勞與無私的愛。

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現場設有「真情告白區」，有警員向太太告白「人生如夢，有妳成真」；另有警員感謝媽媽，在他服勤時幫忙照顧小孩。

東勢警分局也提前舉辦母親節聚餐活動，警察工作繁重艱辛，許多女性在工作與家庭間兩頭燒，聚會中，女警們也各自訴說心事，彼此加油打氣；為深化性別平等議題，活動邀請專家學者進行交流分享。（編輯：陳仁華）1140507