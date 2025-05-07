屏東大武黑熊Tawmele康復野放 部落祝禱快樂返山林

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）農業部林業保育署屏東分署去年10月，在屏東大武部落附近救援台灣黑熊Tawmele，經6個月照護及野訓，復原適應良好，今天在族人祝福下順利野放重返山林。

林業及自然保育署屏東分署今天發布新聞稿表示，Tawmele（發音達默樂）是以當地魯凱族發現者家族命名而來，是隻亞成體母熊，去年10月9日被大武社區發展協會巡守隊發現時，因誤觸陷阱受困，送往屏東科技大學進行急救與後續照養下逐漸復原。

今年2月，再送往台東龍泉野放訓練場進行野放訓練及行為觀察，由野灣協會負責評估健康狀況、坡度行走與覓食表現等，3月28日及4月18日屏東分署召開2次專家會議進行野放評估；第2次會議時，Tawmele體重已增至37.1公斤，復原良好、明顯對人有趨避反應、具備獨立生活能力，在與部落討論後，確認汛期前於舊大武部落周邊進行野放。

今天清晨，霧台鄉長巴正義為此次野放行動順利進行禱告，順利抵達野放地點再由大武村耆老柯得寶用族語告訴山神，希望Tawmele在山林照護下可以快樂生活；當籠子打開那刻，Tawmele選擇最難的山壁路線向森林奔去，現場所有人員都為Tawmele能重返山林感到高興。

屏東分署表示，為利黑熊後續追蹤與應變，Tawmele配戴衛星發報器，並在部落周邊設置電子圍籬進行監控，若黑熊接近部落周邊區域，將視情況與部落合作進行警戒或驅離；另外，將持續與部落合作辦理應變訓練，協助居民熟悉人熊遭遇應對原則，減少部落族人疑慮並強化安全感。

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屏東分署指出，大武社區自民國112年起配合推動「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，協助棲地巡守，也持續在當地辦理改良式獵具換發與衝突預防知識宣導，提升社區對黑熊保育行動認同與參與度；未來透過在地參與機制，共同維護黑熊棲地環境，促進人與野生動物和平共存。

屏東分署提醒，民眾於山區活動時應妥善管理廚餘、垃圾與飼料，避免吸引野生動物靠近；若發現野生動物受困或受傷，可通報1999地方專線，或撥打林業保育署24小時通報專線0800-000-930、屏東分署電話08-7236941。（編輯：陳仁華）1140507