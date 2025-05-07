卓榮泰同慶護師節 台下高喊「三班護病比要入法」

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）今天在國際護師節聯合慶祝大會上，有護理師在行政院長卓榮泰致詞結束時突高喊「三班護病比要入法」等口號。衛福部長邱泰源強調，會朝法制化方向努力，先從達標獎勵計畫。

每年5月12日是「國際護師節」前夕，「114年國際護師節聯合慶祝大會」今天在台北國際會議中心（TICC）登場，上千名各地護理師齊聚，卓榮泰、衛生福利部長邱泰源等人出席，向堅守崗位的護理人員致意與感謝。

卓榮泰參與「傳光儀式」後致詞時打趣笑稱，看著手中的燭光，「遠看還以為是注射筒」。他接著解釋，無論燭光或注射筒的意思都相同，「護理師打一針讓人心安，看到燭光就有希望」，台下響起熱烈掌聲。

卓榮泰說，目前有30萬名護理師登錄在案，但在第一線執業僅有19萬人左右，要如何把從職場離開的護理人員找回來、剛畢業新血可由考試院與行政院的考用合一進到職場，政府除廣泛照顧護理同仁，同時減輕工作壓力，一定會推動更多配套措施，未來要透過薪資福利重建，讓國人對於護理環境給予尊重、醫院永續發展。

就在卓榮泰致詞後，現場有多名護理人員起身高聲疾呼「三班護病比要入法」訴求，卓榮泰保持微笑但未多做回應，主持人緩頰說：「因為很重要，所以說3次。」後面也持續有人喊出「加班要實報」等口號。

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邱泰源在媒體聯訪時承諾，三班護病比一定朝法制化方向努力，先從監測、達標獎勵計畫開始，持續討論，秉持給病人最高醫療品質、重視醫事人員工作環境、確保醫院順暢運作3原則，在總統賴清德任內全力以赴。

衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳補充，衛福部昨天已公告「三班護病比達標醫院獎勵計畫」，因三班護病比標準在去年3月上路，因此獎勵將追溯到去年3月，這幾天開始撥款，預計5月底完成，且會優先用於白班加給獎勵。（編輯：陳清芳）1140507