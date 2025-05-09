跨機關合作防堵 偽造車牌舉發案減近7成

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）為打擊偽造號牌不法行為，跨機關建立合作機制，從法制、防偽供應鏈、網路平台管理及查緝面防堵。交通部公路局今天表示，與去年8月高峰相比，今年4月偽造號牌舉發案降近7成。

考量使用偽造號牌案件急遽增加，嚴重影響車輛號牌管理，進而危害道路交通安全及社會治安，公路局與內政部警政署、財政部關務署、數位發展部、經濟部國際貿易署等單位，建立跨機關建立合作機制，展開各項防制作為。

公路局發布新聞稿表示，跨機關從法制面、防偽供應鏈面、網路平台管理面及查緝面全面防堵，包含加強進口貨品查驗、增列專屬進口貨品分類號列、網路平台巡查、建立偽造號牌優先偵查資料庫、研議修法等，使偽造號牌不敢賣、買不到及不敢用。

公路局表示，經定期召集會議追蹤各機關執行成效，在網路通報下架販售偽造號牌資訊共741件、境外輸入偽造號牌則已查獲3件。

公路局指出，使用偽造號牌案件高峰為113年8月共263件，經執行跨機關精進作為，舉發件數逐月下降，至114年4月（83件）已下降達68%，顯示精進作為已具成效。

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公路局表示，交通部已研擬修正道路交通管理處罰條例第12條，提高使用偽造、變造或矇領號牌的罰鍰，並增訂當場移置保管、沒入汽車，併罰違規使用車輛的汽車駕駛人等規定。

此外，法務部擬調整刑法偽造文書罪章相關罪名的刑度，以符罪責相當原則、比例原則。（編輯：管中維）1140509