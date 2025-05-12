清晨仍涼 各地零星降雨轉多雲、氣溫回升

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（中央社台北12日電）中央氣象署指出，今天鋒面位於巴士海峽，南台灣水氣仍多，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率；氣溫方面，清晨各地仍涼，白天稍回升。

象氣署預測，預計到了下半天南台灣的降雨會逐漸趨緩。其他地區也會從局部的零星降雨陸續轉為多雲的天氣。

氣溫方面，清晨各地仍涼，中部以北及宜蘭、花蓮約攝氏18至20度，南部及台東約21、22度，白天東北季風逐漸減弱，氣溫稍回升，各地高溫約25至28度，不過入夜之後中部以北及宜蘭、花蓮低溫仍約19至21度，南部及台東22至24度，早出晚歸也請適時增添衣物，避免著涼；澎湖、金門、馬祖多雲到晴，澎湖22至28度，金門19至28度，馬祖18至24度。

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東北風偏強，基隆北海岸、恆春半島及綠島、蘭嶼、澎湖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多留意。清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。

根據環境部空氣品質預報顯示，環境風場為東北東風至偏東風，東北東風仍可能挾帶微量境外污染物影響北部及離島，午後西半部地區受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（編輯：方沛清）1140512