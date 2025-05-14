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統測監考疏失延誤作答 7考生依影響時間補償加分

2025/5/14 12:37
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（中央社記者許秩維台北14日電）統測國文科考試時，彰師附工有部分考生被監試人員要求去取非必備的身分證，影響作答時間。技專校院入學測驗中心今天表示，7名考生申訴，將依受影響時間計算補償加分的比例。

114學年四技二專統一入學測驗於4月26、27日舉行，全國教師會接獲反映，第1天國文科考試時，彰師附工至少有2間試場的考生，於進場準備期間，因未帶身分證，被監試人員要求回休息區取證件，影響到開始作答的時間，但身分證並非統測規定必備證件，此舉侵害到考生權益。

事件發生後，各試場處置不一，對於被要求回去取身分證的考生，有的試場延後1分鐘交卷，但也有試場未作任何補救措施。

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技專校院入學測驗中心今天告訴中央社記者，事後已告知有受到影響的考生都可提出申訴，最後有7名考生提出申訴，受影響時間約1至3分鐘不等，此案也提交試務工作委員會召開會議討論。

測驗中心提到，根據試務工作委員會會議決議，將補償受到影響且提出申訴的7名考生，補償計算公式則根據考生受影響時間和個人原始分數，計算後得出考生個人的加分比例。（編輯：管中維）1140514

#統測
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