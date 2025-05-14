申辦eTag自動儲值並具備會員 享國道通行費9折

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（中央社記者余曉涵台北14日電）遠通電收今天表示，即日起到7月31日前申辦「eTag自動儲值」並具備「eTag停車會員」身分，不僅享有國道通行費9折優惠，更有機會獲得1年份全台路邊停車免費。

遠通電收發布新聞稿表示，為感謝用路人助力低碳交通，7月31日前申辦「eTag自動儲值」並具備「eTag停車會員」身分，不僅享有國道通行費9折優惠，更有機會獲得1年份全台路邊停車免費，每成功以eTag扣繳路邊停車費1次，即可獲得1次回饋機會。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳表示，只要申辦「eTag停車扣繳」，路邊停車費將自動扣款，免去前往超商列印單據臨櫃繳費、掃描停車單支付或事後上網查詢與補繳的繁瑣流程，搭配uTagGo App的即時扣款推播及停車紀錄查詢功能，可隨時掌握扣款狀態，不必擔心忘記繳費或逾期受罰。

許耀勳指出，eTag服務已從高速公路收費延伸至全台停車費代扣，自台北市於108年率先導入後，至今已涵蓋全台各縣市。根據統計，去年六都中以高雄市使用量476萬筆居冠，台北市421萬筆次之，台中市以341萬筆排名第3。

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遠通電收表示，民眾可透過遠東商銀、台新銀行、玉山銀行、國泰世華以及中國信託網路銀行平台申請，或加入遠通電收的LINE官方帳號（@etag），並留言「我要申辦eTag停車扣繳」，即可由專人協助申辦。

遠通電收提醒，若民眾已經申辦其他業者的路邊停車自動代扣服務，須先到原業者關閉服務後，才能成功支付並獲得回饋機會，若不確定原代扣業者是哪家，可洽各縣市政府停車管理處查詢。（編輯：管中維）1140514