星宇6/2開航安大略 郭泓志任宣傳大使

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（中央社記者余曉涵台北14日電）星宇航空將在6月2日開航安大略，今天宣布邀請曾旅美職棒選手郭泓志擔任加州安大略航線宣傳大使，並釋出宣傳影片。

星宇航空今天在粉絲專頁發布全新開航宣傳影片，倒數計時揭開新航線序幕。

星宇航空指出，宣傳影片中邀請到「不死鳥」郭泓志擔任加州安大略航線宣傳大使，聯手一線團隊，包括機場地勤、機務、空服員、飛行員及地勤人員，以充滿活力的傳球接力，展現全員齊心、蓄勢待發迎接全新航線的啟航。

星宇航空表示，去年因邀請曾效力於洛杉磯道奇隊的台灣之光郭泓志擔任「道奇星宇日」開球嘉賓而結緣，合作過程中得知其每年都會帶家人飛往加州度過寒暑假，當他得知星宇航空即將開航安大略時，興奮之情溢於言表，並特別分享安大略機場通關快速、周邊交通順暢等優點，也因此便認定郭泓志為加州安大略航線宣傳大使的不二人選。

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除了令人熱血沸騰的開航倒數影片，星宇航空表示，6月2日首航當日準備了互動遊戲邀請旅客體驗，郭泓志也將以加州安大略宣傳大使的身分親臨現場。

星宇航空指出，安大略作為星宇航空北美航網的第4個航點，以其鄰近亞裔聚落、通關快速及交通便利等特色，成為經常往返大洛杉磯地區民眾的首選。（編輯：管中維）1140514