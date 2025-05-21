海運備援東部疏運 天王星21號試泊花蓮港

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）花蓮近日頻有午後強降雨，花蓮北向鐵公路受影響而中斷，交通部計畫啟動海運疏運；台鐵上午恢復單線雙向通車，新船「天王星21號」中午航行至花蓮港碼頭試泊，預作備援。

受強降雨影響，蘇花公路3天內中斷2次，台鐵北迴線和仁至崇德間遭土石泥流淹沒、電車線受損，東正線今天凌晨搶通，西正線預估最快24日修復完成，交通部以海空運協助疏運。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

交通部航港局東部航務中心表示，海運備援疏運，目前派遣天王星21號（URANUS NO.21）客輪支援，今天先至花蓮港碼頭試行靠泊；天王星21號平時航行台東富岡港與綠島，可搭載352人。由於鐵路已搶通今天不會啟動，先測試碼頭高度，同時熟悉花蓮外海洋流，若啟動疏運盼能駕輕就熟，未來會航行花蓮港與蘇澳港之間。

交通部補助鼓勵台東客輪業者汰舊換新，新船「天王星21號」3月底啟用，造價新台幣2.2億元，為新加坡所造，配有4部德國製造輪機，可抗4級浪。（編輯：陳仁華）1140521