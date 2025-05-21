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清華國際志工暑期前進非洲 導入AI課程

2025/5/21 14:21（5/21 14:26 更新）
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國立清華大學國際志工團暑假將帶著募來的231台二手電腦前進非洲，並規劃人工智慧（AI）科技素養課程，盼能幫助資訊落後地區師生應用AI工具，跨越數位落差，21日舉行記者會。（清大提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年5月21日
國立清華大學國際志工團暑假將帶著募來的231台二手電腦前進非洲，並規劃人工智慧（AI）科技素養課程，盼能幫助資訊落後地區師生應用AI工具，跨越數位落差，21日舉行記者會。（清大提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年5月21日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）國立清華大學國際志工團30名科技志工，今年暑假將帶著募來的231台二手電腦前進非洲，並導入人工智慧（AI）課程，盼能幫助資訊落後地區師生應用AI工具，跨越數位落差。

清華大學今天舉辦國際志工團出發非洲記者會，副校長戴念華致詞說，教育是社會翻轉的重要機會，清華學生走到海外獻出愛心，不同專業的學生各自發揮所學，修電腦、規劃課程、募款及統整資源，是很好的學習。

坦尚尼亞團領隊郭芷瑄說，此次規劃AI科技素養課程，包括Python程式語言和Scratch視覺化程式設計，也將從環境永續角度切入，引導學生將電子廢棄物再生為創意作品。

史瓦帝尼團團長林昱希表示，將教導當地教師在課堂上使用ChatGPT和Canva等數位工具，同時為學生開設媒體識讀課程，盼這些資訊課程能在當地持續推動。

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肯亞及莫三比克先行團領隊廖庭輝表示，團隊準備PhET、GeoGebra等數位教材提供當地師生使用，盼彌補資訊教育資源缺口。

根據清大新聞資料，清華國際志工團2007年成團，足跡遍及非洲、中美洲及亞洲等多個國家，今年最大特色是首度導入AI教育課程，並針對各地網路資源設計適用的教學方案，幫助當地師生掌握立即可用的數位生活技能。（編輯：方沛清）1140521

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