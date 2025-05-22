台鐵郵輪式列車 探訪神祕南方小站26日開賣

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）睽違數年的郵輪式列車將再次奔馳在國境之南，台鐵公司今天宣布，6月14日開行「噹噹一族彩繪郵輪式列車」，將於26日開賣，帶領遊客探訪台鐵不對外開放的神祕車站南方小站。

台鐵發布新聞稿表示，「噹噹一族彩繪郵輪式列車」始發站為台南站，沿途停靠岡山站、新左營站、三塊厝站、高雄站、竹田站、潮州站及南方小站，全票新台幣599元、半票300元，將在5月26日上午10時在台鐵官網「鐵道旅遊」頁面發售。

台鐵指出，預計在6月14日開行「噹噹一族彩繪郵輪式列車」，將帶領遊客探訪台鐵不對外開放的神祕車站南方小站。

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遊客除可憑車票至潮州鐵道園區購票入園（折抵門票費用50元），參觀目前屏東縣境內炙手可熱的潮州鐵道園區外，園區業者另將帶領遊客至台鐵唯一的觀光機廠（潮州機廠）內維修景觀平台參觀，一窺台鐵車輛維修作業神秘面紗。

台鐵表示，除了安排旅客至百年車站竹田站參觀、休憩、購物外，回程將帶旅客至三塊厝站參觀古蹟木造火車站及展示的LDK58蒸氣火車、LDR2201黃皮仔車，同時還委請三鳳中街派專人導覽及提供懷舊彈珠汽水供旅客品嘗。（編輯：方沛清）1140522