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因應美國關稅衝擊 中華郵政推保單借款最高10萬

2025/5/26 12:10
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（中央社記者余曉涵台北26日電）因應美國關稅衝擊，中華郵政今天宣布，提供保單借款優惠利率2.165%紓困方案，申辦日期從今年6月起到8月，最高借款金額為新台幣10萬元。

中華郵政發布新聞稿表示，為擴大協助經濟弱勢郵政壽險保戶，保單借款優惠利率適用保險費付足1年以上，累積達有保單價值準備金且可得辦理保單借款有效契約保單。

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中華郵政表示，申請人如屬身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭，或因失業、無薪假、非自願性離職、雇主實施減班休息、協商減薪、雇主營收衰退而減少獎金等，致實質收入減少，而導致經濟困難者，或客戶表達自己無雇主，但因營業收入下降或暫停營業導致經濟困難者，得檢附相關證明文件，並持前述保單向中華郵政公司提出申請保單借款。

中華郵政表示，同一要保人最高累計新增借款金額為10萬元（申請人如曾辦理紓困借款者，需先全部清償申請人前一年度或之前已辦理借款餘額），優惠期間為3年，年利率2.165%。優惠期間屆滿未償還借款，將自動回復適用原保單借款利率。（編輯：管中維）1140526

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