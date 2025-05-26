加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
日本戶籍國籍欄可填台灣正式上路 須加讀音、限制「閃亮名」
首頁 / 生活
賴清德
新聞專題
賴清德1/300
首頁 / 生活

陸生碩博班招生提供1437名額 仍限已在台者報名

2025/5/26 13:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北26日電）2025年招收陸生碩博士班簡章近日公告，合計提供1437個名額，比113學年（1500個）略減；目前仍僅限已在台陸生可報名，應屆畢業及符合同等學力報考資格者合計約612人。

總統賴清德去年5月20日在總統府前發表就職演說，訴求「打造民主和平繁榮的新台灣」，並希望從重啟雙邊對等的觀光旅遊及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮；教育部長鄭英耀也公開表示，希望能恢復學位陸生來台。

大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會，近日公告2025年大學校院碩士班博士班聯合招收大陸地區學生簡章，碩博班合計提供1437個名額，比113學年（1500個）略減。

根據簡章資料顯示，博士班有52校（國立30校、私立22校）參與招生，合計提供212個名額（國立174名、私立38名）；碩士班有85校（國立37校、私立48校）參與招生，合計提供1225個名額（國立959名、私立266名）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陸生聯招會總幹事余兆棠今天告訴中央社記者，2020年4月中國公告暫時停止陸生來台就讀後，僅限已在台就讀陸生可依其意願選擇在台繼續升讀碩博士班，目前陸生學士班已經清零（不含延畢或二年制學士班）。

余兆棠提到，現在能招收陸生的狀況沒有變化，仍限已在台就讀的陸生；根據目前統計，可報名陸生碩博班的應屆畢業生及符合同等學力報考資格者，學士（包含二年制學士）約47人、碩士約565人。（編輯：陳仁華）1140526

賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
總統：棄醫從政30年精神沒變 3大使命確保國家生存發展
14
更多編輯台推薦新聞：